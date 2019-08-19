Завершается ремонт дороги на Клочковской в центре

Реконструкция улицы Клочковской в центре Харькова завершается, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Сейчас на проезжей части ул. Клочковской, от спуска Клочковского до спуска Бурсацкого, укладывают верхний слой асфальта.

Как сообщил сегодня, 19 августа, заместитель директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Игорь Киевский, на участке были заменены водопроводные сети и проложена новая ливневая канализация. Кроме того, часть проезжей части расширили. Рабочие уложили нижний слой асфальта, выполнили необходимые подготовительные работы и приступили к укладке верхнего слоя.

Игорь Киевский отметил, что ремонтные работы планируют завершить в ближайшие день-два.

Также горсовет опубликовал фото с места проведения ремонтно-восстановительных работ.

Вместе с тем в горсовете напомнили, что до 21:00 19 августа запрещено движение транспорта на ул. Клочковской, на участке от пер. Рогатинского до Бурсацкого спуска. Объехать его можно по проезду Рогатинскому, пер. Пискуновскому и ул. Пискуновской.