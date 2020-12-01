В центре Киева из-за митинга перекрыли движение

01 декабря 2020 г. 12:10
Источник: Корреспондент.net
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В правительственном квартале в центре Киева митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в правительственном квартале в столице в обоих направлениях. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Движение перекрыто по улице Грушевского в обоих направлениях. 

Также по информации СМИ, под Верховной Радой уже собрался митинг. Люди стоят с флагами и с плакатами, на которых написано "SaveФОП".

Ранее сообщалось, что предприниматели готовят бессрочный протест. Бизнесмены выступают против ряда законопроектов, а также карантина выходного дня. Ожидают до 20 тысяч участников.

Отметим, законопроект о РРО внес в Раду президент Владимир Зеленский. Президент предлагает отсрочить введение кассовых аппаратов для предпринимателей до 2022 года.

 

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