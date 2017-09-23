В центре норвежского города нашли погребальную лодку викингов

При раскопках на рыночной площади в центре Тронхейма обнаружили останки человека, похороненного в лодке.

Ученые полагают, что в лодке похоронили знатного воина, пишет Live Science.

Лодка была по крайней мере 4 метра в длину, ее закопали в землю примерно по оси север-юг, что достаточно необычно для захоронений того времени. Обычно могилы делали, ориентируясь на ось восток-запад, то есть на восход Солнца.

Древесина лодки почти вся сгнила, однако археологи нашли гвозди и куски металла, что позволило им подтвердить, что это именно лодка, отметил участник раскопок Айан Рид. Также были обнаружены две длинные кости, которые уже отправили на анализ ДНК. Рядом с одной из костей нашли кусочек ложки и ключ к маленькой шкатулке, а также, вероятно, остатки погребальных украшений из бронзы.

По словам археологов, могила датируется примерно 7-10 веками. Подобные похоронные лодки были распространенной традицией у викингов, но впервые ее удалось найти прямо в центре города.