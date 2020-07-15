В части четырех районов Харькова сутки не будет воды

15 июля 2020 г. 14:14
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В части Московского, Слободского, Киевского и Основянского районов Харькова с 8:00 16 июля до 8:00 17 июля будет прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По информации КП «Харьковводоканал», это связано с проведением планово-предупредительного ремонта на водопроводных сетях с целью подготовки их  к работе в осенне-зимний период.

Так, водоснабжение будет прекращено в части Московского района, ограниченной ул. Тюринской, ул. Моисеевской, р. Харьков, пр. Московским, ул. Академика Павлова, ул. Металлиста;

- части Слободского района, ограниченной пр. Московским, ул. Полевой, пер. Золотым, пр. Гагарина, ул. Молочной, пл. Защитников Украины;

- части Киевского района, ограниченной ул. Тюринской, ул. Моисеевской, р. Харьков, ул. Челюскинцев, ул. Астраханской, ул. Шевченко, ул. Исаевской, ул. Шаляпина, ул. Наринской;

- части Основянского района, ограниченной пр. Московским, пл. Защитников Украины, ул. Молочной, пр. Гагарина, Гимназической набережной.

С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.

Также указан телефон для справок: 15-33.

 

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