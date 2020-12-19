В части домов Харькова временно отключено водоснабжение

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Победы, 66-д (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 195 (п. №1), ул. Старицкого, 23, ул. Сумгаитская, 14, ул. Клочковская, 101-а,б,в,ж, ул. Дергачевская (ч/с), ул. Залесская, 1А, ул. Толбухина (ч/с) до 20:00 19.12.20 г.

А также;

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 33-а (п. №., стояк) до 20:00 19.12.20 г.

Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 267 (п. №5, стояк), ул. Чернышевская, 69 (п. №1) до 20:00 19.12.20 г.

Немышлянский район:

ул. Амосова, 23 (п. №6, стояк), ул. Маршала Рыбалко, 11 (п. №1, стояк), пр. Московский, 250-в (п. №2), ул. Танкопия, 7/2 (п. №2, стояк) до 20:00 19.12.20 г.

Новобаварский район:

пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк) до 20:00 19.12.20 г.

Основянский район:

въезд 2-й Староверещаковский (ч/с), ул. Староверещаковская (ч/с), пр. Гагарина, 176 (п. №6, стояк) до 20:00 19.12.20 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, спаренный стояк) до 20:00 20.12.20 г.

Холодногорский район:

ул. Житная (ч/с), ул. Гарнизонная (ч/с), ул. Териховская (Скорохода), 24 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 19.12.20 г.