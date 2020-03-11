В части домов Харькова временно прекращено водоснабжение

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Китаенко, 8 (п. №7, стояк), ул. Полтавский Шлях, 119 (п. №1, стояк) до 20:00 11.03.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Герасимовская (ч/с), ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Роменская (ч/с), ул. Чебышева (ч/с), ул. Академика Проскуры, 6 (п. №1), пр. Жуковского, 15 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 10 (п. №1, стояк), пр. Жуковского, 1 (п. №7, стояк) до 20:00 11.03.20 г.

Московский район:

ул. Светлая, 27 (п. №5, стояк), ул. Светлая, 27 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 41 (стояк) до 20:00 11.03.20 г.

Холодногорский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 67-а (п. №1, стояк) до 20:00 11.03.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 197-в (п. №3, стояк), ул. Есенина, 12 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №2), ул. 23 Августа, 26, ул. Клочковская, 197-в (п. №1, стояк) до 20:00 11.03.20 г.