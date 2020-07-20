В части домов восьми районов Харькова нет воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Индустриального района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

б-р Ивана Каркача, 77 (п. №2, стояк) до 20:20 20.07.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 13-в (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 88 (п. №6, стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк), 12 (п. №5, стояк), пр. Московский, 5 (стояк) до 20:00 20.07.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 48-е (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №3, стояк) до 20:00 20.07.20 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский шлях, 175 (п. №9, стояк), ул. Кибальчича, 27 (п. №3, стояк), ул. Доватора (ч/с) до 20:00 20.07.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 86 (п. №1, стояк) до 20:00 20.07.20 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №6, стояк), пр. Гагарина, 39 (п. №5), пер. Зерновой, 6/3 (п. №3, стояк) до 20:00 21.07.20 г.

Холодногорский район:

ул. Старопрудная, 4 (п. №1-2, стояк), ул. Славянская, 4 (спаренный стояк), ул. Полтавский шлях, 156 (п. №4, стояк), ул. Золочевская, 25 (п. №1, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 65 (п. №1, стояк) ул. Золочевская, 21/3 до 20:00 20.07.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 71 (п. №4) до 17:00 20.07.20 г., ул. 23 Августа, 51 (стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 41(стояк), ул. Клочковская, 236 (п. №1), ул. Ахсарова, 18 (п. №1, стояк), пр. Победы, 64 (п. №10, стояк), 65-б (п. №1, стояк), ул. Шекспира, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 20.07.20 г.