В части двух районов Харькова из-за ремонта на сутки отключат воду (адреса)

С 12 августа 08:00 до 13 августа 08:00 в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей и с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно будет прекращено водоснабжение в части двух районов Харькова.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Харьковводоканал», воды не будет:

в части Новобаварского района, ограниченной:

- ул. Полтавский Шлях, железнодорожным полотном, ул. Исполкомовской, ул. Баварской, пер. Николая Алексина, пр. Любови Малой, пер. Ржевским, Профсоюзным бульваром, ул. Грушевского, Григоровским шоссе, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях;

в части Холодногорского района, ограниченной:

- ул. Полтавский Шлях, территорией завода «Харпластмасс», ул. Золочевской, ул. Башкирской, ул. Игоря Муратова, проездом Лагерным, Окружной дорогой, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 15-33.