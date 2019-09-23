В части двух районов Харькова на сутки отключат воду

В части Шевченковского и Киевского районов Харькова проведут ремонтные работы на водопроводных сетях.

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Харьковводоканал».

По данным КП, в связи с этим, с 8:00 26 сентября до 8:00 27 сентября будет прекращено водоснабжение части Шевченковского района, ограниченной:

- частным сектором расположенным за спорткомплексом «Тетра», лыжной базой КП «Горэлектротранссервис»;

Также воды не будет в части Киевского района, ограниченной:

- Белгородским шоссе, территорией Сокольников, ул. Интернатской, ул. Саперной, ул. Чуйковской, ул. Кольцевой, ул. Фестивальной, ул. Гагарина, территорией Лесопарка.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.