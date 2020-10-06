В части двух районов Харькова на сутки отключат воду

В Харькове в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей временно не будет воды в домах у части абонентов двух районов города.

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Харьковводоканал».

По информации КП, работы проводятся с целью подготовки водопроводных сетей к работе в осенне-зимний период.

Так, 7 октября с 08:00 до 8 октября 12:00 будет прекращено водоснабжение:

части Шевченковского района, ограниченной:

- пер. Классическим, ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, ул. Клочковской, ул. Новгородской, пр. Науки, ул. Минской, ул. Саржинской, ул. Рязанской, ул. Минской, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Сумской до пер. Классического;

части Киевского района, ограниченной:

- пер. Театральным, ул. Потебни, ул. Маршала Бажанова, ул. Куликовской, территорией НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, ул. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, 3-м въездом Челюскинцев, 1-м пер. Омским, 2-м пер. Омским, ул. Вологодской, ул. Тахиаташской, въездом Вологодским, ул. Вологодской, ул. Омской, ул. Пушкинской, территорией з-да «ФЭД», ул. Сумской до пер. Театрального.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.