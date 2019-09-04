В части двух районов Харькова сутки не будет воды

5 сентября с 08:00 до 08:00 6 сентября в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно будет прекращено водоснабжение части двух районов Харькова – Шевченковского и Киевского.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», сутки воды не будет в части Шевченковского района, ограниченной:

- ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, ул. Клочковской, ул. Космической, пр. Науки, ул. Минской, ул. Саржинской, ул. Рязанской, ул. Минской, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Сумской до пер. Классического;

А также воды отключат воду в части Киевского района, ограниченной:

- пер. Театральным, ул. Потебни, ул. Маршала Бажанова, ул. Куликовской, территорией НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, пер. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, пер. Омским, ул. Вологодской, ул. Тахиаташской, въездом Вологодским, ул. Вологодской, ул. Омской, ул. Пушкинской, территорией завода «ФЭД», ул. Сумской до пер. Театрального.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.