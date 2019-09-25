В части двух районов Харькова сутки не будет воды

С 8:00 26 сентября до 8:00 27 сентября в части Шевченковского и Киевского районов города будет прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водопроводных сетей.

Воды не будет в части Шевченковского района, ограниченной частным сектором за спорткомплексом «Тетра», лыжной базой КП «Горэлектротранссервис»;

Также воду отключат в части Киевского района, ограниченной Белгородским шоссе, территорией Сокольников, ул. Интернатской, ул. Саперной, ул. Чуйковской, ул. Кольцевой, ул. Фестивальной, ул. Гагарина, территорией Лесопарка.

С полным списком адресов, где не будет воды, можно ознакомиться здесь.