В части двух районов Харькова сутки не будет воды

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25 сентября 2019 г. 14:22
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С 8:00 26 сентября до 8:00 27 сентября в части Шевченковского и Киевского районов города будет прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водопроводных сетей.  

Воды не будет в части Шевченковского района, ограниченной частным сектором за спорткомплексом «Тетра», лыжной базой КП «Горэлектротранссервис»;

Также воду отключат в части Киевского района, ограниченной Белгородским шоссе, территорией Сокольников, ул. Интернатской, ул. Саперной, ул. Чуйковской, ул. Кольцевой, ул. Фестивальной, ул. Гагарина, территорией Лесопарка. 

С полным списком адресов, где не будет воды, можно ознакомиться здесь

 

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