В части Индустриального района Харькова временно не будет воды

27 мая 2018 г. 12:00
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С 8:00 30 мая до 8:00 31 мая будет прекращено водоснабжение в домах жителей части Индустриального района Харькова.

Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Воду отключат в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей,  сообщили в КП «Харьковводоканал»

Так, временно воды не будет в пос. Докучаева, пос. Докучаевское, м/р «Горизонт-1», «Горизонт-2», м/р №759, №759-а, №761, Роганском промузле.

Водоснабжение микрорайона Шарикового будет осуществляться  с пониженным давлением.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

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