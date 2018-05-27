В части Индустриального района Харькова временно не будет воды

С 8:00 30 мая до 8:00 31 мая будет прекращено водоснабжение в домах жителей части Индустриального района Харькова.
Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.
Воду отключат в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, сообщили в КП «Харьковводоканал»
Так, временно воды не будет в пос. Докучаева, пос. Докучаевское, м/р «Горизонт-1», «Горизонт-2», м/р №759, №759-а, №761, Роганском промузле.
Водоснабжение микрорайона Шарикового будет осуществляться с пониженным давлением.
Со списком адресов можно ознакомиться здесь.