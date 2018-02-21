В части Основянского и Новобаварского районов временно не будет воды

Водоснабжение части абонентов Основянского и Новобаварского районов будет прекращено с 10:00 до 20:00 22 февраля, сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водопроводной магистрали на перекрестке 1-го въезда Тираспольского и улицы Тираспольской.

Воды временно не будет по таким адресам:

- Основянский район: ул. Достоевского, 1-10, въезд Достоевского, 3, 5, 7; улицы Большая Жихарская, Томская, Владимира Сосюры, Достоевского, Кутаисская, Карьерная, Тернопольская, пер. Маршака, улицы Гутянская, 1-го Мая, Ванды Василевской, Зеленая, Михаила Зеленина, Круковская, Куусинская, Мичурина, Никитенко, пер. 1-й Рудничный, пер. 2-й Рудничный, пер. 3-й Рудничный, въезд Рудничный, улицы Семко, Срезненского, пер. Томский, ул. Хабаровская, пер. Хабаровский, ул. Камышовая (частный сектор);

- Новобаварский район: ул. Кибальчича, 18, 20, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43; ул. Радиотехническая, пер. 1-й Радиотехнический, пер. 2-й Радиотехнический, пер. Коксовый, улицы Коксовая, Минеральная, Ясные Зори, Кибальчича, Северокавказская, Удянская, Приамурская, пер. 1-й Тираспольский, пер. 2-й Тираспольский, пер. 3-й Тираспольский, улицы Тираспольская, Восточная, Райгородская, пер. Бородиновский, въезд Бородиновский, въезд Приамурский, ул. Московская (частный сектор).