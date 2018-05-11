В части Шевченковского и Холодногорского районов сутки не будет воды

С 8:00 15 мая до 8:00 16 мая водоснабжение части домов Шевченковского и Холодногорского районов будет прекращено.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.

В это время будет прекращено водоснабжение:

части домов Шевченковского района, ограниченной: ул. Клочковской, ул. Семена Кузнеца, ул. Полярной, ул. Джанкойской, пер. 1-м Дорошенковским, р. Лопань;

части домов Холодногорского района, ограниченной: ул. Бессарабской, ул. Сериковской, железнодорожным полотном, ул. Благовещенской, ул. Рождественской, пер. Лопанским, р. Лопань.

С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.