В части Шевченковского и Холодногорского районов сутки не будет воды

11 мая 2018 г. 13:10
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С 8:00 15 мая до 8:00 16 мая водоснабжение части домов Шевченковского и Холодногорского районов будет прекращено.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.

В это время будет прекращено водоснабжение:

части домов Шевченковского района, ограниченной: ул. Клочковской, ул. Семена Кузнеца, ул. Полярной, ул. Джанкойской, пер. 1-м Дорошенковским, р. Лопань;

части домов Холодногорского района, ограниченной: ул. Бессарабской, ул. Сериковской, железнодорожным полотном, ул. Благовещенской, ул. Рождественской, пер. Лопанским, р. Лопань.

С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.

 

 

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