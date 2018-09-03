В части трех районов Харькова сутки не будет воды

03 сентября 2018 г. 16:49
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С 8:00 5 сентября до 8:00 6 сентября в связи с проведением планово-предупредительного ремонта на водопроводных сетях водоснабжение в части Московского, Киевского и Немышлянского районов будет прекращено.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По информации КП воды не будет на территории, ограниченной ул. Натальи Ужвий, ул. Леся Сердюка, ул. Горянской, пер. Дивногорским, торговыми комплексами «Дафи» и «Караван», ул. Барабашова, пос. Шевченки, р. Харьков, ул. Районной, пр. Льва Ландау, пер. 1-м Истоминским, ул. Артема Веделя, Салтовским шоссе, ул. Туркестанской, ул. Краснодарской, пр. Тракторостроителей, Салтовским шоссе, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Василя Стуса, пр. Тракторостроителей, ул. Владислава Зубенко, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей.

С полным списком адресов можно ознакомиться здесь

 

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