В части трех районов Харькова сутки не будет воды

18 августа 2020 г. 15:30
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В части трех районов города на сутки отключат воду в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью их подготовки к работе в осенне-зимний период.

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковводоканал».

Так, с 8:00 19 августа до 8:00 20 августа водоснабжение будет временно прекращено в части Московского, Киевского и Немышлянского районов, ограниченной:
 
- ул. Натальи Ужвий, ул. Леся Сердюка, ул. Горянской, пер. Дивногорским, территориями торговых комплексов «Дафи», «Караван», ул. Академика Барабашова, пос. Шевченки, р. Харьков, ул. Районной, пр. Юбилейным, пер. 1-м Истоминским, ул. Артема Веделя, Салтовским шоссе, ул. Туркестанской, ул. Краснодарской, пр. Тракторостроителей, Салтовским шоссе, ул. Гвардейцев-Широнинцев, ул. Василия Стуса, пр. Тракторостроителей, ул. Владимира Зубенко, ул. Гвардейцев-Широнинцев, ул. Метростроителей, Окружной дорогой.
 
Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 15-33.

 

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