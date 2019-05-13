В частном детсаду Харькова выявили санитарные нарушения и нелегальных работников

В мае 2019 году специалисты трудовой инспекции совместно с работниками налоговой службы проверили одно из харьковских учреждений дошкольного обучения, которое предоставляет дошкольное, начальное общее, внешкольное образование.

Как сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области, в ходе проверки в учреждении выявили работников, которые уже длительное время выполняли работы по развитию, воспитанию и обучению детей без надлежащего оформления трудовых отношений.

Как отмечают в инспекции Гоструда, согласно законодательству Украины не оформленные должным образом воспитатели, учителя не несут ответственность за детей, которых они воспитывают и обучают.

Также в дошкольном учреждении выявили многочисленные нарушения требований санитарного законодательства, а именно: воспитатели, помощники воспитателей, учителя, уборщица, работник буфета не имели данных о прохождении профилактического медицинского осмотра.

Помещения и территория детского учреждения находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии.

У уборщицы заведения отобрали объяснение, в котором она пояснила, что влажная уборка помещений учреждения проводится 1 раз в 2 дня.

Для питания детей в буфет заведения доставляются готовые блюда, где их подогревают и выдают.

Место приготовления пищи для детей, соответствие транспортного средства, которым доставляется питание, соблюдение условий его транспортировки не было установлено.

По результатам выявленных нарушений в Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области направлена информация о нарушении санитарного законодательства;

Также соответствующая информация о несоблюдении законодательства по вопросам образования направлена в Департамент науки и образования Харьковской областной государственной администрации и Департамента образования Харьковского городского совета;

Также материалы по выявленным нарушениям направлены в прокуратуру Харьковской области и полицию.

Согласно статье 265 КЗоТ Украины, за каждого неоформленного работника работодателю грозит штраф в 30-кратном размере минимальной заработной платы.