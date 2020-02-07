В частном зверинце под Харьковом зоозащитники обнаружили голодающих животных

На базе отдыха в Харьковской области зоозащитники обнаружили диких животных, которые содержатся в ненадлежащих условиях.

Об этом сообщила вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова на своей странице в Facebook.

По ее словам, на территории частного зверинца в вольерах с цементным полом находятся пять медведей, два из которых - гималайские, а также два льва, тигр, пантера, два пеликана, бараны, куропатки и фазаны.

Также Суркова отметили, что бараны содержатся в загоне, где отсутствует сено, а пеликаны живут в вольере "с пустым бассейном и наполовину пустым ведром протухшей воды".

"Животные действительно истощены, апатичны, в глазах безнадежность... Ни в одном вольере мы не нашли следов пищи. Руководство этой базы ушло от общения с нами и пообещало добровольно отдать указанных животных. Также они отметили, что сейчас трудные времена (не сезон) и согласились, что нужна помощь в кормлении животных", − подчеркнула Суркова.

Она призвала всех желающих помочь с пищей для животных, которым теперь ищут новый приют, и опубликовала реквизиты для перечисления средств для помощи голодающим животным.