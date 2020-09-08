В чем преимущества гранитных памятников перед надгробиями из других материалов?®

После смерти человека перед его родственниками или друзьями встает вопрос о благоустройстве могилы. Первое, что нужно решить: из какого материала будет изготовлено надгробие? Сегодня для этого используется мрамор и бетон, но именно гранит остается одним из самых востребованных материалов. Причина проста: памятник из этого материала не теряет своей эстетичности и долго остается неповторимой стелой, запечатлевшей память об усопшем.

Виды материалов для изготовления памятников

Каждый родственник умершего хочет, чтобы стела на могиле покойного простояла как можно дольше. В таком случае стоит заказать гранитный памятник в Харькове.

Бетонные надгробия устанавливаются на могилах все реже. У них есть несколько преимуществ, среди которых достаточно низкая цена и возможность создания различных форм, однако при покупке такой стелы проверить ее качество практически невозможно. Только время покажет, ответственно ли исполнитель подошел к своей работе.

Альтернатива бетонным надгробиям – памятники из гранилита. Они состоят из цемента, в который добавляются заполнители, вяжущие и минеральные добавки, модификаторы. Теоретически памятники из гранилита более качественные, однако на практике они могут начать сыпаться уже через год. При этом по стоимости они практически не уступают самым долговечным надгробиям из гранита.

Чем гранитные памятники отличаются от мраморных?

Среди изготовителей мрамор пользуется популярностью из-за своей пластичности. Благодаря этому свойству материалу можно придать любую форму. Он идеально подходит для резки сложных статуй и фигур ангелов.

Тем не менее, из-за мягкости материала памятники из мрамора со временем теряют точность проработки отдельных элементов. Через десятки лет от ранее напоминавшей ангела мраморной статуи остается лишь силуэт.

Гранитный памятник обладает стойкостью к погодным явлениям, которые часто бывают достаточно суровыми в Харькове. Он не выгорает под воздействием солнечных лучей. Такая стела проста в уходе и не боится царапин.

Гранитные надгробия от «ArgestStone»

Компания «ArgestStone» специализируется на производстве высококачественных гранитных памятников и их установкой в пределах Харькова и области. В ее каталоге можно найти большой выбор одинарных, двойных памятников, мемориальных комплексов и оригинальных авторских проектов.

Заказывая памятник в Харькове от компании «ArgestStone», покупатель получает:

возможность выбора любой подходящей формы и размеров надгробия;

высококлассную ретушь фотографий;

доставку и монтаж стел;

низкие цены на весь ассортимент.

Для «ArgestStone» каждый памятник в Харькове – это возможность удивить заказчика идеальной работой, которая сохранит свои свойства и изначальный вид на протяжении многих лет.