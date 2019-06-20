В Черкассах умер избитый журналист Комаров, который был в коме полтора месяца

В ночь на четверг умер черкасский журналист Вадим Комаров, находившийся в коме после избиения 4 мая.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

"Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Томиленко отметил, что единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты - профессиональная деятельность Комарова.

"Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, нарушал резонансные темы", - пояснил Глава Нацсоюза журналистов.

Он добавил, что НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова.

"Продолжаем требовать реальной, а не декларативной, защиты прав украинских журналистов! Очередное убийство журналиста в Украине. После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета, печальный список пополняется новой фамилией", - добавил Томиленко.

Как сообщалось, утром 4 мая в Черкассах жестоко избили известного местного журналиста Комарова. Избитого журналиста с разбитой головой увидели прохожие на перекрестке ул.Надпильной и Небесной Сотни. Пострадавший был госпитализирован.

"Вадим находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Журналист часто поднимал резонансные темы, реально раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и большие деньги... Надеемся на профессиональную работу врачей-реаниматоров, а правоохранители должны подобающим образом расследовать очередной акт грубой атаки на журналистов", - сообщил в тот день Томиленко.

По информации местного издания "Прочерк", одной из резонансных тем, о которых писал журналист, были обстоятельства пьяного бунта в Черкасской колонии №62, а также темы хищения бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.