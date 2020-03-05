В Черновцах госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

В инфекционное отделение больницы госпитализировали двоих жителей Черновицкой области с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает областная государственная администрация.

"Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, госпитализированы в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии", - говорится в сообщении Черновицкой ОГА.

Ранее собщалось о первом случае заболевания коронавирусом. В Черновцах у мужчины, который посещал ранее Италию, обнаружили коронавирус. Соседи мужчины потребовали у властей поместить в карантин также его жену, которая находится в изоляции в своей квартире. Жители прибегли к угрозам, что в случае отказа выполнять их требования, они начнут перекрывать дороги. Женщина показала отрицательный результат на коронавирус, однако, ее все же эвакуировали.

Кроме того, главный санврач страны на брифинг в среду, 4 марта, заявил о еще шести случаях подозрений на коронавирусную инфекцию.