В Черновцах мужчина сбрасывал с крыши лед прямо на припаркованный автомобиль - видео

Во время уборки крыши жилого дома в Черновцах от снега неизвестный мужчина сбивал куски льда, не оградив перед этим опасный участок внизу.

В результате такой халатности одна из ледяных глыб упала прямо на припаркованный автомобиль, повредив кузов и разбив заднее стекло, передает ТСН.

При этом одному из прохожих удалось снять инцидент на видео.

В итоге на место была вызвана полиция, однако пока правоохранители приехали, неизвестный с крыши уже скрылся.

В то же время, был ли это работник коммунальных служб или обычный гражданин, пока не известно.