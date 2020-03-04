В Черновцах на коронавирус проверят еще троих горожан

04 марта 2020 г. 13:49
Источник: РБК-Украина
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В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали двух мужчин и женщину с подозрением на коронавирус. Как отмечается, пациентов привезли на карете скорой помощи, а автомобиль сразу отправили на дезинфекцию. Его водители были одеты в биокостюмы. В больнице все одеты в защитную одежду и респираторы.

Отметим, на сегодня на коронавирус в Украине проверяют еще 6 человек, часть образцов уже передана в референс-лабораторию.

Зараженный коронавирусом украинец в Черновцах находится в изоляции, состояние удовлетворительное, никаких симптомов развития пневмонии нет, кашель ослабляется. Его госпитализировали еще 29 февраля, симптомы болезни проявились после поездки в охваченную коронавирусом Италию.

 

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