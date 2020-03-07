В Черновцах очередной пациент с подозрением на коронавирус

07 марта 2020 г. 16:50
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

В Черновицкой области госпитализировали еще одного человека в областную клиническую больницу в связи с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает областная государственная администрация (ОГА) в Facebook. Сообщается, что пациент прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения.

"Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областную клиническую больницу. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, первый случай коронавируса в Украине был зафиксирован у жителя Черновицкой области 3 марта. Мужчина до этого путешествовал в Италии. Его состояние не ухудшается, но у него наблюдаются температурные скачки на протяжении дня.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.