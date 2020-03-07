В Черновцах очередной пациент с подозрением на коронавирус

В Черновицкой области госпитализировали еще одного человека в областную клиническую больницу в связи с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает областная государственная администрация (ОГА) в Facebook. Сообщается, что пациент прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения.

"Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областную клиническую больницу. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, первый случай коронавируса в Украине был зафиксирован у жителя Черновицкой области 3 марта. Мужчина до этого путешествовал в Италии. Его состояние не ухудшается, но у него наблюдаются температурные скачки на протяжении дня.