В Черновцах работница ЗАГСа угрожала молодоженам электрошокером

В Черновцах отстранили от должностных обязанностей начальницу городского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Наталью Вишневскую, которая угрожала применить к посетителям ЗАГСа электрошокер.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Юго-Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины, которому подчиняется ЗАГС.

Вчера, 9 января, в местной инстаграм-группе появилась видеозапись, на которой видно, как Вишневская в ходе спора с посетителями госучреждения достает электрошокер и включает его. Автор этого видео сообщил, что инцидент произошел в Черновицком ЗАГСе.

«Придя подать заявление со всеми документами, нас унизили и обозвали неадекватами, вызвали полицию. Причина – оплата госпошлины в кассе «Ощадбанка» в сумме 90 копеек вместо 85 копеек.

В кассе «Ощадбанка» сумму округлили согласно постановлению об изъятии мелких монет.

Начальница не слышала об этом, и когда мы, выясняя, доказывали, что оплатили пошлину правильно, она принесла шокер и применила его к нам, словно боясь, что ее кто-то будет трогать», - рассказал автор видеозаписи.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины Виктория Васильчук, фигурантка скандального видео отстранена от должностных обязанностей, а по данному факту начали служебное расследование.

«Моя реакция – крайне негативная, мы начинаем служебное расследование. На время его проведения и дисциплинарного производства Наталья Станиславовна будет отстранена от работы», - отметила Васильчук.

Она добавила, что «даже в случае, когда граждане не всегда вежливо и сдержанно ведут себя на приеме у госслужащих, обязанностью чиновника является общаться с людьми таким образом, чтобы не допустить конфликтных ситуаций».

В то же время Васильчук сообщила, что больше деталей этого инцидента ей неизвестно, поскольку Вишневская еще должна дать дополнительные показания.