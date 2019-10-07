В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся в конце сентября

В Черновцах в областной детской клинической больнице умерли сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября в городском роддоме №2.

Об этом сообщили в областном медицинском учреждении.

По словам врачей, девочки умерли вечером в субботу, 5 октября. В больнице они находились три дня.

После того, как близняшек транспортировали из роддома, состояние детей называли крайне тяжелым.

Также медики отметили, что мать ни разу не посетила сиамских близнецов в больнице, а отец только приносил средства для ухода.

Напомним, сиамские близнецы в Черновцах родились в ночь на 28 сентября. У девочек было одно тело, но две головы. У жительницы Черновицкой области это была первая беременность, роды у нее начались преждевременно - на 33 неделе. Сиамские близнецы у женщины были диагностированы еще в период беременности. По словам медиков, женщина отказалась прерывать беременность из-за собственных религиозных убеждений.

