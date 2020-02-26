В Черновцах уже двое госпитализированных с подозрением на коронавирус

26 февраля 2020 г. 17:18
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

В Черновцах госпитализировали уже второго человека с подозрением на коронавирус. Об этом во время брифинга заявила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Мария Полищук. По ее словам, второй пациент с пневмонией был госпитализирован в медучреждение вечером 25 февраля.

"Если говорить об обследовании, то только сегодня будут результаты, направленные в центральную киевскую лабораторию. Экспресс-тесты на грипп у них отрицательные. Пациенты на протяжении недели будут обследованы на наличие коронавируса", - сообщила Полищук.

При этом в Черновицкой ОГА отметили, что на данный момент на Буковине не зафиксировали ни одного случая коронавируса.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.