В Черновцах уже двое госпитализированных с подозрением на коронавирус

В Черновцах госпитализировали уже второго человека с подозрением на коронавирус. Об этом во время брифинга заявила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Мария Полищук. По ее словам, второй пациент с пневмонией был госпитализирован в медучреждение вечером 25 февраля.

"Если говорить об обследовании, то только сегодня будут результаты, направленные в центральную киевскую лабораторию. Экспресс-тесты на грипп у них отрицательные. Пациенты на протяжении недели будут обследованы на наличие коронавируса", - сообщила Полищук.

При этом в Черновицкой ОГА отметили, что на данный момент на Буковине не зафиксировали ни одного случая коронавируса.