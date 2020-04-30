В Черновицкой области умерли три медика с подтвержденным COVID-19

30 апреля 2020 г. 18:00
Источник: Левый берег
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В Черновицкой области умерли уже трое медицинских работников, у которых подтвердили коронавирус.

Об этом местному ИА АСС сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

"На сегодня у нас в области подтвердили 264 случая заболевания коронавирусом среди медицинских работников. Сюда входят и врачи, и медсестры, и санитарки и др. К сожалению, имеем три факта смерти среди медицинских работников. Все они, кроме COVID-19, имели также сопутствующие болезни", - сказал Черный.

По словам директора департамента здравоохранения, больше всего COVID-19 заболело медработников из Хотинской районной больницы и Черновицкой областной клинической больницы - 54 и 53 человека соответственно.

В Черновицкой городской больнице № 1 - 21 подтвержденный случай, заразились коронавирусом также 24 медработники из областного центра экстренной медицинской помощи. По другим больницахм есть по 10 и меньше инфицированных COVID-19 медработников.

По результатам эпидемиологических расследований, около половины из подтвержденных случаев заболевания медработников произошло во время оказания медицинской помощи. Остальные медики заболели не на рабочем месте.

Напомним, из подтвержденных по состоянию на утро 29 апреля 9866 случаев COVID-19 на Черновицкую область приходится 1489. Буковина лидирует по количеству инфицированных коронавирусом.

 

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