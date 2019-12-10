В честь героев войны на Донбассе установят памятник в ХПИ

На территории военного института танковых войск в честь живых, в память о павших, пропавших без вести воинах будет установлен монумент «Крест Славы Защитникам Отечества». Об этом говорится в сообщении ОО «Ассоциация выпускников НТУ «ХПИ» в Facebook.

«Монумент — это благодарность всем тем, кто в бурные годы стоял на защите Отечества», — говорится в сообщении.

Монумент будет создан в форме традиционного казацкого креста, вырубленного из белого известняка (5 × 3 × 0,6 м) и установлен на ступенчатое подножие (из черного гранита или бетона) (2 × 3 × 3 м).

В основе креста, который одновременно является символом веры, защиты и единения, будет установлен медальон (отлитый из бронзы или чугуна) диаметром 1,4 м с изображением исторической и современной символики.

Щит с трезубцем и мечом в центре медальона символизируют новую эпоху освободительной борьбы и единство армии и народа Украины; скрещенные булавы — клейноды верховной власти, которая руководит Вооруженными Силами Украины; обнаженная сабля — боевой дух, готовность дать отпор врагам нашей земли; развернутые к бою пушки — огневую мощь нашего оружия; калина — национальное возрождение Украины, красоту, материнство, кровь, бессмертие рода, любовь к Родине; бандура — бессмертную песню-душу народа Украины; рушник — культурное наследие нации; книга — знания и память народа, флаг над всей композицией — военное достоинство и доблесть; соколы — неодолимый дух козацкой воли и души тех, кто полетел к Небесной Сотне; латная рукавица с жезлом — новейшая эмблема танковых войск Украины, что символизирует действие танков в бою.

Инициаторами установки монумента стали военный институт танковых войск НТУ «ХПИ», ученый совет и ректор НТУ «ХПИ» Е. И. Сокол и при поддержке ОО «Ассоциация выпускников НТУ «ХПИ».

Организаторы призывают всех неравнодушных присоединиться к этому благородному делу.