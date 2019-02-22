В честь праздника в Харьков пустят два дополнительных поезда

22 февраля 2019 г. 13:38
113 просмотров

"Укрзалізниця" в честь Международного женского дня запускает два дополнительных поезда в Харьков.

Об этом сообщается на официальном сайте "Укрзалiзниці". 

Так,  с 6 по 11 марта будет курсировать дополнительный поезд Покровск-Харьков.

Из Покровска он будет отправляться в 09:20, а прибывать в первую столицу - в 14:49. Обратный поезд отправляется с харьковского вокзала в 16:35, а прибывает в Покровск - около 10 часов вечера.

Кроме того, в праздничный день запустят дополнительный поезд из Киева.

Состав будет отправляться из столицы в 06:53, а приедет в Харьков - 13:36. Обратно поезд отправиться в 14:03 и окажется в Киеве - в 22:19. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.