В честь праздника в Харьков пустят два дополнительных поезда

"Укрзалізниця" в честь Международного женского дня запускает два дополнительных поезда в Харьков.

Об этом сообщается на официальном сайте "Укрзалiзниці".

Так, с 6 по 11 марта будет курсировать дополнительный поезд Покровск-Харьков.

Из Покровска он будет отправляться в 09:20, а прибывать в первую столицу - в 14:49. Обратный поезд отправляется с харьковского вокзала в 16:35, а прибывает в Покровск - около 10 часов вечера.

Кроме того, в праздничный день запустят дополнительный поезд из Киева.

Состав будет отправляться из столицы в 06:53, а приедет в Харьков - 13:36. Обратно поезд отправиться в 14:03 и окажется в Киеве - в 22:19.