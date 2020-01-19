В честь празднования Крещения вода, которая подается в дома харьковчан, освящена - Харьковводоканал

Сегодня, 19 января, в честь праздника Крещения на водозаборах комплексов водоподготовки «Донец» и «Днепр» коммунального предприятия «Харьковводоканал» состоялись обряды освящения воды, которая подается в дома харьковчан.

Как сообщили в пресс-службе харьковского водоканала, на водозаборе Комплекса водоподготовки «Донец» церемонию освящения воды провел настоятель Храма Владимирской иконы Божией Матери протоиерей Петр.

«Вода освящается особым чином всего один раз в год. Она несет Божью благодать. С верой и смирением ее необходимо принимать, ценить и беречь освященную воду, которая является чудодейственной и целебной», - пояснил протоиерей Петр.

Как рассказал директор Комплекса водоподготовки «Донец» КП «Харьковводоканал» Игорь Злыдень, проведение обрядов освящения питьевой воды на водозаборах комплексов водоподготовки проходит каждый год и уже давно стало традицией.

«Вода – источник жизни, поэтому надо к ней бережно относиться. Сегодня мы проводим обряд освящения на водозаборе «Донец», и уже через несколько дней вода попадет в дома харьковчан», - отметил Игорь Злыдень.

По данным КП «Харьковводоканал», комплексы водоподготовки «Донец» и «Днепр» занимаются подачей и очисткой воды, которая поступает в дома харьковчан. КВ «Донец» осуществляет забор воды из реки Северский Донец, которая преодолевает расстояние в 40 километров до Харькова. КВ «Днепр» осуществляет забор воды из Краснопавловского водохранилища и перед тем, как поступить в дома харьковчан она преодолевает расстояние более чем в 140 километров.