В честь защитников Украины в Харькове прошел марш "Нет капитуляции!"

Марш «Нет капитуляции!» в честь защитников Украины прошел сегодня в Харькове. Больше тысячи участников прошлись по главной улице города - Сумской к площади Свободы. Люди протестуют против согласования формулы Штайнмайера.

Марш стартовал под барабанную дробь на площади Конституции в центре города.

В руках участников марша были национальные флаги, флаги «Правого сектора», Национального корпуса, организации «Фрайкор». По ходу движения колонна скандировала : «Нет капитуляции-только победа!», «Слава Украине - героям слава!», «Слава нации - смерть врагам!».

Во время акции националисты зажгли файеры. Организаторы шествия в Харькове говорят, что людей было бы больше, но очень многие уехали в Киев, чтобы поддержать побратимов в столице.

Порядок во время шествия обеспечивали 180 правоохранителей, в том числе кинологи с собаками. Движение транспорта во время марша было перекрыто.