В Чугуеве будут судить регистратора, который разрешил продать магазин, находящийся под залогом в банке

Харьковская прокуратура передала в Чугуевский районный суд области обвинительный акт в отношении главного специалиста одного из отделов регистрационной службы городского управления юстиции в области по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Служащий на основании подложного документа незаконно принял решение о прекращении запрета отчуждения недвижимости. Соответствующие записи он внес в Единый Реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Нежилое помещение мебельного магазина площадью более 400 кв. м одно из обществ предоставило банку в качестве залога под ипотеку. В определенный момент предприятие не выплатило кредит, поэтому банк решил продать залоговое имущество. Тут и выяснилось, что помещение уже сменило владельца. Должник продал ипотечную собственность другому предприятию.

Регистратор снял запрет на продажу только на основании поддельного письма от руководителя филиала банка еще и с неправильным адресатом. За своими должностными обязанностями регистратор знал, что письмо должно быть от конкретного уполномоченного лица, которое указано в реестре.

Финансовому учреждению нанесен ущерб более чем на 7 млн грн. Киевский районный суд Харькова наложил арест на недвижимое имущество подозреваемого.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.