 

В Чугуеве из-за дыма приостановили занятия в школе и детсадах

13 сентября 2019 г. 9:00
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Из-за опасного дыма, который распространился по окрестностям Чугуева из-за низового пожара на военном полигоне в Клугино-Башкровке, в городе будут приостановлены занятия в местной школе и детсадах.

Об этом сообщается на сайте Чугуевского городского совета.

«С 13 по 16 сентября включительно будет приостановлен образовательный процесс в учебных заведениях Чугуева: Клугино-Башкировской школе, дошкольных учебных заведениях №2 и «радуга» при в / ч А-0501, а также ограничено проведение учебных, спортивных и культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе», - говорится в распоряжении городского головы Галины Минаевой.

Согласно документу, на такие меры городские власти пошли во избежание отравления продуктами сгорания на военном полигоне.

Занятия в школе и детсадах будут приостановлены с 13.09.2019 по 16.09.2019 (включительно) .

Также рекомендовано ограничить в городе на указанный период проведения учебных, спортивных и культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе.

 

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