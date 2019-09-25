В Чугуеве на несколько суток отключат водоснабжение

C 22:00 25 сентября до 28 сентября в Чугуеве будет прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в пресс-службе Чугуевского горсовета.

По данным КП "Чугуеввода", водоснабжение будет прекращено в связи с проведением реконструкции водовода.

"Отключение водоснабжения связано с проведением работ по переподключение старой 500 мм трубы водовода на новую 315 мм", - отметили в мэрии.

На время отключения воду будут подвозить в разные микрорайоны города.

С графиком подвоза воды можно ознакомиться здесь.

По информации горсовета, ранее рассматривался вариант отключения воды на выходные, однако с учетом того, что людям в это время вода нужна больше, чем в будни, для приготовления и стирки, решено было начать переподключение с четверга.