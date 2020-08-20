В Чугуеве обнаружили арсенал боеприпасов в гараже у военного

В Чугуеве в гараже у военнослужащего правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснилось, мужчина хранил в гараже противопехотную мину МОН-50, 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 3 корпуса ручных гранат Ф-1, 7 запалов типа УЗРГМ, 4 электродетонатора, тротиловую шашку весом 400 граммов, 5 ручных дымовых гранат РГД-2Б и 48 патронов калибра 5.45 мм.

Специалисты взрывотехнического управления полиции обнаруженные боеприпасы изъяли.

Их направят для проведения экспертного исследования.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование будет осуществлять Государственное бюро расследований.