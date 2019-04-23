В Чугуеве трое мужчин возле кафе избили девушку

В Чугуеве трое мужчин избили девушку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию обратилась сама потерпевшая и сообщила, что 21 апреля около 20:00 возле кафе по улице Горишного в Чугуеве ее избили трое неизвестных мужчин.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.

Информация об инциденте появилась в одной из местных групп в соцсетях.

По данным очевидцев, происшествие произошло в военном городке в мкр-не Башкировка в Чугуеве примерно в 20:45. Как сообщается, в кафе между подругой работницы кафе, которая пришла помочь закрыть заведение, и тремя посетителями, которыми были военные, якобы началась словесная перепалка в связи с закрытием заведения.

"В результате конфликта военнослужащие накинулись на 23-летнюю девушку и начали её жестоко избивать кулаками, вырывая волосы и бросая на асфальт. Девушка сумела зафиксировать 1-го нападавшего на телефон, написала заявление в полицию и сняла побои", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников.