В Чугуевском районе дороги от снега расчищали с помощью военной техники

В уборке снега в Чугуевском районе Харьковской области приняли участие со своей техникой военнослужащие.

Об этом сообщает 92-ОМБр Вооруженных сил Украины на своей странице в Фейсбук.

"В последние два дня снежная стихия накрыла Харьковскую область. Поскольку имеющихся ресурсов Чугуевского района недостаточно для оперативной уборки дорог органы власти обратились с просьбой привлечь военную технику 92-й отдельной механизированной бригады", – говорится в сообщении.

Отмечается, что командование бригады предоставило всю нужную технику.

"Уже через несколько часов были ликвидированы последствия стихии природного характера и дороги готовы для беспрепятственного передвижения", – сообщили военные.