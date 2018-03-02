В Чугуевском районе дороги от снега расчищали с помощью военной техники

02 марта 2018 г. 16:09
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В уборке снега в Чугуевском районе Харьковской области приняли участие со своей техникой военнослужащие.

Об этом сообщает 92-ОМБр Вооруженных сил Украины на своей странице в Фейсбук.

"В последние два дня снежная стихия накрыла Харьковскую область. Поскольку имеющихся ресурсов Чугуевского района недостаточно для оперативной уборки дорог органы власти обратились с просьбой привлечь военную технику 92-й отдельной механизированной бригады", – говорится в сообщении.

Отмечается, что командование бригады предоставило всю нужную технику.

"Уже через несколько часов были ликвидированы последствия стихии природного характера и дороги готовы для беспрепятственного передвижения", – сообщили военные.

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