В Чугуевском районе энергетики, которые получили взятку, отделались условными сроками - ХАЦ

05 декабря 2018 г. 15:42
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Чугуевский суд рассмотрел дело двух сотрудников одного из районных отделов «Облэнерго», которые получили взятку при исполнении своих служебных обязанностей, и назначил им условный срок.

Об этом стало известно из судебного решения, сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

В июле 2016 правоохранители разоблачили руководителя и главного инженера одного из райотделов «Облэнерго» во время получения взятки в размере 48 тысяч гривен, которую они требовали у жителя Чугуева за подключение дома к электросети.

Максимальная санкция по этой статье предусматривала 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как стало известно из материалов дела, обвиняемые мотивировали получение ими денег тем, что они якобы нужны для приобретения электрического провода и проведения работ по его монтажу.

Несмотря на то, что в суде подсудимые так и не признали свою вину,  суд признал их виновными, однако учел положительные характеристики обвиняемых и назначил им наказание в виде условного срока на 2 года и 1 год соответственно.

 

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