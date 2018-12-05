В Чугуевском районе энергетики, которые получили взятку, отделались условными сроками - ХАЦ

Чугуевский суд рассмотрел дело двух сотрудников одного из районных отделов «Облэнерго», которые получили взятку при исполнении своих служебных обязанностей, и назначил им условный срок.

Об этом стало известно из судебного решения, сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

В июле 2016 правоохранители разоблачили руководителя и главного инженера одного из райотделов «Облэнерго» во время получения взятки в размере 48 тысяч гривен, которую они требовали у жителя Чугуева за подключение дома к электросети.

Максимальная санкция по этой статье предусматривала 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как стало известно из материалов дела, обвиняемые мотивировали получение ими денег тем, что они якобы нужны для приобретения электрического провода и проведения работ по его монтажу.

Несмотря на то, что в суде подсудимые так и не признали свою вину, суд признал их виновными, однако учел положительные характеристики обвиняемых и назначил им наказание в виде условного срока на 2 года и 1 год соответственно.