В Чугуевском районе из снежных заносов спасли пятерых человек

21 марта 2018 г. 11:21
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20 марта в спасателям  в поселке Старый Салтов Волчанского района, поступила просьба о помощи водителям застрявших в снежных сугробах легковушек возле села Песчаное соседнего Чугуевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на вызов спасатели автомобилем повышенной проходимости вытащили из проблемного участка дороги 2 автомобиля: ВАЗ 2109 и ВАЗ 2101.

В автомобилях находилось 5 человек.

После оказанной спасателями помощи водители с пассажирами смогли самостоятельно уехать с места происшествия.

 

 

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