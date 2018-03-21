В Чугуевском районе из снежных заносов спасли пятерых человек

20 марта в спасателям в поселке Старый Салтов Волчанского района, поступила просьба о помощи водителям застрявших в снежных сугробах легковушек возле села Песчаное соседнего Чугуевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на вызов спасатели автомобилем повышенной проходимости вытащили из проблемного участка дороги 2 автомобиля: ВАЗ 2109 и ВАЗ 2101.

В автомобилях находилось 5 человек.

После оказанной спасателями помощи водители с пассажирами смогли самостоятельно уехать с места происшествия.