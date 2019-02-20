В Чугуевском районе пьяные гости до смерти забили хозяина дома

20 февраля 2019 г. 16:55
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19 февраля около 14:30 в полицию от жительницы Чугуевского района поступило сообщение  о том, что она пришла к своему знакомому и обнаружила его тело без признаков жизни.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Через несколько часов полицейские задержали 28 и 40-летних местных жителей, причастных к убийству. 

Злоумышленники сознались в содеянном и рассказали, что утром 18 февраля они употребляли алкоголь дома у  погибшего. 

Во время застолья у них возник конфликт с хозяином дома, который перерос в драку. 

Гости избили 57-летнего хозяина дома руками и ногами по голове и туловищу.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по п. 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. 

Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

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