В Чугуевском районе пьяные гости до смерти забили хозяина дома

19 февраля около 14:30 в полицию от жительницы Чугуевского района поступило сообщение о том, что она пришла к своему знакомому и обнаружила его тело без признаков жизни.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Через несколько часов полицейские задержали 28 и 40-летних местных жителей, причастных к убийству.

Злоумышленники сознались в содеянном и рассказали, что утром 18 февраля они употребляли алкоголь дома у погибшего.

Во время застолья у них возник конфликт с хозяином дома, который перерос в драку.

Гости избили 57-летнего хозяина дома руками и ногами по голове и туловищу.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по п. 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.