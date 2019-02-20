В Чугуевском районе пьяные гости до смерти забили хозяина дома

19 февраля около 14:30 в полицию от жительницы Чугуевского района поступило сообщение о том, что она пришла к своему знакомому и обнаружила его тело без признаков жизни.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Через несколько часов полицейские задержали 28 и 40-летних местных жителей, причастных к убийству.
Злоумышленники сознались в содеянном и рассказали, что утром 18 февраля они употребляли алкоголь дома у погибшего.
Во время застолья у них возник конфликт с хозяином дома, который перерос в драку.
Гости избили 57-летнего хозяина дома руками и ногами по голове и туловищу.
От полученных телесных повреждений мужчина скончался.
Вещественные доказательства полицейские изъяли.
Следователем открыто уголовное производство по п. 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.