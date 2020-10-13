В Чугуевском районе три лицея и детсад перешли на дистанционное обучение: от COVID-19 умерла учительница

В Чугуевском районе три лицея и детский сад перешли на дистанционное обучение в связи с тем, что в одном из лицеев от COVID-19 умерла 43-летняя учительница.

Об этом сообщил "Суспільному" глава Малиновской громады Николай Семерьянов.

По его словам, подтверждено, что учительница умерла от заболевания COVID-19, в связи с чем на заседании громады было принято решение отправить все лицеи и детсад на дистанционное обучение и ограничить доступ по населенному пункту к детским площадкам.

«Решением комиссии было принято, что с 12 октября отправить не на каникулы, а на дистанционное образование до 23 октября. Если бы отправили на каникулы, мы бы забрали 12 дней летних каникул. Поэтому мы решили так, и это идеальный вариант для нас», - рассказал Семерьянов.

Также под подозрением на коронавирус сейчас находятся нянечка местного детского сада и повар.

После двух недель дистанционного образования, по словам Семерьянова, с 26 октября школы общины пойдут на недельные каникулы.