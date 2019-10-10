В Циркунах незаконно использовали земельные участки: в суд подан иск

Прокуратура направила в суд гражданский иск о незаконном использовании земельных участков на территории Циркуновского сельского совета Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Правоохранители установили, что физическое лицо с 2009 года без правоустанавливающих документов использует два земельных участка на территории Циркуновского сельского совета для обслуживания двух складов, общей площадью 0,43 га.

В 2009 году указанному человеку были переданы в аренду указанные земельные участки, однако он до сих пор уклоняется от подписания соответствующих договоров аренды.

Сумма убытков, нанесенных территориальной общине составляет 565 810,52 грн.

В связи с этим в суд направлен иск для взыскания безосновательно сохранившихся средств.