 

В Циркунах незаконно использовали земельные участки: в суд подан иск

10 октября 2019 г. 9:09
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Прокуратура направила в суд гражданский иск о незаконном использовании земельных участков на территории Циркуновского сельского совета Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Правоохранители установили, что физическое лицо с 2009 года без правоустанавливающих документов использует два земельных участка на территории Циркуновского сельского совета для обслуживания двух складов, общей площадью 0,43 га.                                    

В 2009 году указанному человеку были переданы в аренду указанные земельные участки, однако он до сих пор уклоняется от подписания соответствующих договоров аренды. 

Сумма убытков, нанесенных территориальной общине составляет 565 810,52 грн.

В связи с этим в суд направлен иск для взыскания безосновательно сохранившихся средств.

 

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