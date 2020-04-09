В ЦОЗ рассказали, кого не могут обеспечить надежной защитой респираторы

09 апреля 2020 г. 18:30
Источник: Новое Время
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Респираторные маски класса FFP2 и FFP3 во время контактов с зараженными Covid-19 не обеспечивают надежной защитой людей со щетиной.

Об этом предупредили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

«Если у вас борода или вы небриты, помните, что респираторы не обеспечат надежной защиты», — заявили в ЦОЗ.

Там также отметили, что респираторы FFP2/FFP3 стоит носить только медикам, которые непосредственно контактируют с инфицированными.

Напомним, ранее сообщалось о том, что за последние сутки в Украине зафиксировано 224 новых случаев Covid-19, общее число зараженных — 1892 человек.

Жертвами коронавируса стали уже 57 заболевших, 45 пациентам удалось выздороветь.

 

Видео: 

Чим відрізняються респіратор, медична і саморобна маски. Чи захищають вони від коронавірусу?

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