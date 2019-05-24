В ЦПАУ харьковчане смогут получить бесплатную правовую помощь

Харьковчане могут получить бесплатную правовую помощь во всех центрах предоставления административных услуг.

Как сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на директора Департамента административных услуг и потребительского рынка Викторию Китайгородскую, согласно законодательству, бесплатные правовые услуги разделены на две категории - бесплатная первичная и бесплатная вторичная правовая помощь.

Так, первичная правовая помощь включает в себя предоставление консультаций, помощь в составлении заявлений, жалоб и других документов непроцессуального характера. Вторичная правовая помощь - это защита и сопровождение в судах, помощь в составлении исков и ходатайств (ее могут получить малообеспеченные граждане, люди с инвалидностью, внутренне перемещенные лица, участники боевых действий и граждане других льготных категорий).

Отметим, консультировать людей в рамках бесплатной первичной правовой помощи будут сотрудники Департамента делопроизводства горсовета, а в рамках вторичной правовой помощи - сотрудники Харьковского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

С графиками предоставления правовой помощи можно ознакомиться на сайте Центра предоставления административных услуг в разделе «Консультации» или позвонив в контакт–центр по тел.: 725-03-33.