В центрах админуслуг можно использовать электронные паспорта

В центрах предоставления административных услуг Харькова принимают посетителей с электронными версиями паспортов.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент административных услуг и потребительского рынка, электронные версии паспорта гражданина Украины для выезда за границу, паспорта гражданина в виде ID-карты, удостоверения водителя в мобильном приложении «Дія» - это официальный цифровой аналог бумажных и пластиковых документов.

Возможность использовать электронные паспорта для получения административных услуг посетители ЦПАУ получили с апреля 2020 года, после принятия Правительством постановления «О реализации экспериментального проекта по применению паспорта гражданина Украины в форме карточки в электронном виде и паспорта гражданина Украины для выезда за границу в электронном виде».

С электронными версиями паспортов в ЦПАУ чаще всего обращаются за такими услугами, как оформление документов «еМалятко», получение выписок, справок из реестров (Государственный реестр прав на недвижимое имущество, Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Государственный земельный кадастр, Портал электронных сервисов города), а также регистрация бизнеса и общественных формирований, оформление документов разрешительного характера и получение готового результата.

Для получения электронных версий документов необходимо иметь паспорт в форме ID-карты и/или биометрический загранпаспорт, загрузить приложение «Дія» через сервисы «Рlау Market» или «Арр Store» и авторизоваться с помощью BanklD. Документы появятся в приложении автоматически, если в реестре есть полные данные.

«Как это работает в ЦПАУ: заявитель предоставляет администратору электронную копию паспорта. Администратор сканирует электронный идентификатор (QR-код), убеждается в действительности паспорта и осуществляет прием (выдачу) документов. В случае необходимости получения расширенной информации - обращается к заявителю с просьбой открыть в приложении такую ​​информацию», - рассказали в департаменте.