В Дании изобретателя приговорили к пожизненному сроку за убийство журналистки

Копенгагенский городской суд (Дания) приговорил изобретателя Петера Мадсена к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль в августе 2017 года на подводной лодке "Наутилус".

Об этом сообщает Euronews.

Указано, что Мадсен был признан виновным в убийстве женщины и совершении сексуального насилия при отягчающих обстоятельствах.

Напомним, ранее прокурор просил пожизненный срок для Мадсена.

Также сообщалось, что в качестве альтернативы предлагалось поместить обвиняемого в закрытую психиатрическую клинику.

Прокурор настаивал на том, что Мадсен представляет опасность для окружающих и может снова попытаться совершить убийство, но подчеркнул, что не считает изобретателя невменяемым.

При этом адвокат изобретателя Бетина Хальд Энгмарк подтвердила, что ее подзащитный расчленил тело Валль, однако, по словам защитницы, его вина в убийстве не доказана.

По утверждению адвоката, причиной смерти журналистки стали проблемы с давлением на лодке.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года в бухте Кеге около Копенгагена нашли последний фрагмент тела убитой и расчлененной на борту частной подлодки шведской журналистки Ким Валль.