В декларациях нардепа Святаша НАПК выявило недостоверную информацию

13 августа 2018 г. 16:08
Источник: Интерфакс-Украина
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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выводы относительно указания недостоверной информации в электронных декларациях народным депутатом из группы "Видродження" Дмитрием Святашем.

Как сообщает в понедельник пресс-служба НАПК, соответствующее решение было принято на последнем заседании Нацагентства.

"Так, установлено, что Дмитрий Святаш в декларации 2015 года не указал разовый расход на приобретение авиабилетов на сумму 62 тыс. 422 грн и не отразил финансовые обязательства перед банком в размере 600 тыс. 862 евро и 618 тыс. 386 долл. Эти обязательства также не указаны в декларации депутата за 2016 и к тому времени составляли 450 тыс. 297,93 евро и 467 тыс. 512 долл.", – сказано в сообщении.

В НАПК напомнили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрена ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

"В случае выявления признаков такого правонарушения Национальное агентство утверждает обоснованный вывод и направляет его специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции", - сказано в сообщении.

 

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