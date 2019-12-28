В деле о разоблачении начальников харьковских колоний в продаже продуктов для заключенных появились новые подозреваемые

По делу о незаконной продаже продуктов, которые предназначались для питания заключенных, прокуратура сообщила о подозрении еще двум лицам - начальнику одного из учреждений исполнения наказаний по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность) и заведующей складом исправительного учреждения по ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации прокурора области Александра Фильчакова, в течение 2019 должностные лица государственных учреждений исполнения наказаний области с целью личного обогащения наладили незаконную схему продажи продуктов питания, поставляемых Министерством юстиции Украины, для питания осужденных.

Как было установлено, чиновники реализовывали мясо и рыбу, подделывая документы и списывая продукты, как будто они уже израсходованы для приготовления пищи заключенным.

По предварительным данным, в результате указанных преступлений государству нанесен ущерб более 500 тысяч гривен.

26 ноября этого года двух начальников колоний задержали при попытке реализации очередной партии продуктов. Также задержали частного предпринимателя, который помогал продавать эти продукты.

Задержанным было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Предпринимателю было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч.2 ст. 364 УК Украины (пособничество в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения вышеупомянутым должностным лицам и отстранении их от занимаемых должностей.

